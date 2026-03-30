Юні футболісти виграли останній товариський матч на навчально-тренувальному зборі.
Збірна України U-16, УАФ
30 березня 2026, 16:14
Збірна України U-16, складена з гравців не старших 2010 року народження, успішно завершила навчально-тренувальний збір у Туреччині. У заключному товариському матчі підопічні Володимира Самборського здобули перемогу над однолітками з Марокко — 1:0.
Єдиний гол у поєдинку на 45-й хвилині забив Еддін, оформивши автогол.
Стартовий склад України: Кравець (Мікула, 46) – Кислянка (к), Лапунов, Гордєєв (Довгий 57), Бодак (Савченко 65), Федушко, Резнік (Місюра, 46), Пушкалов (Кудла 65), Бирлядану (Островський 77), Ковбасюк, Відзівашець (Дзюринець 57, Мартинюк 62).