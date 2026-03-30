Турнір 2027 року пройде у Кенії, Танзанії та Уганді, а CAF анонсує нові зміни у форматі змагань.

Африканська конфедерація футболу (CAF) оголосила про розширення Кубка африканських націй до 28 команд. Турнір наступного року пройде спільно в Кенії, Танзанії та Уганді. За словами президента CAF Патріса Мотсепе, це рішення має на меті підвищити рівень конкуренції та забезпечити більшу зацікавленість у регіоні.

Поки що не розкрито точний формат участі чотирьох додаткових команд і дата впровадження нововведення. З 2019 року фінальна стадія Кубка Африки проводиться за участю 24 збірних після попереднього розширення з 16 команд.

Мотсепе також підтвердив перехід Кубка африканських націй на чотирирічний цикл із 2028 року та анонсував старт щорічної Африканської ліги націй із 2029 року. У новому турнірі братимуть участь усі 54 асоціації CAF, а фінальна стадія зберігатиме 16 команд.