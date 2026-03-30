Англія

Жахлива звістка від гравчині національної збірної Англії.

Центральна півзахисниця бірмінгемської Астон Вілли та національної збірної Англії Міссі Бо Кірнс та її партнер, півзахисник Лутон Таун Ліам Волш, 2 березня 2026 року в своїх соціальних мережах поділились новиною про вагітність, через що гравчиня взяла перерву у професійній кар’єрі.

Востаннє 24-річна футболістка грала у жіночій АПЛ за Віллу 11 січня, коли Астон Вілла перемогла Брайтон (2:1).

Загалом на її рахунку 11 матчів у чемпіонаті в цьому сезоні, вісім з яких були в стартовому складі, віддавши один гольовий пас.

Однак, не минуло й місяця, як Кірнс була вимушена повідомити трагічну звістку.

"Із важким серцем ми хочемо поділитись інформацією про те, що ми втратили дитину під час вагітності.

Останні тижні були сповнені певного смутку, який важко пояснити, і ми все ще намагаємось змиритись з усім цим.

Зараз ми зосереджені на одужанні та підтримці одне одного в цьому.

Ми справді цінуємо любов і підтримку навколо нас більше, аніж можемо висловити", — заявила гравчиня збірної Англії.

Публічну підтримку футболістці висловили Астон Вілла, Лутон Таун та Ліверпуль, за який вона виступала чотири роки перед приєднанням до бірмінгемців (2020 – 2024).