Україна

Футболіст провів у команді чотири сезони.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Максима Задераки.

У 31-річного хавбека закінчився контракт і сторони вирішили його не продовжувати. Гравець отримав статус вільного агента.

Задерака виступав за криворізький клуб з літа 2022 року — на його рахунку 106 матчів, 19 голів та 11 асистів.

Додамо, що разом із Кривбасом Максим ставав бронзовим призером УПЛ у сезоні-2023/24.

За підсумками сезону Кривбас набрав 48 очок та посів сьоме місце в УПЛ.