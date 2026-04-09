Майбутнє головного тренера "синіх" Ліама Росеньйора опинилося під загрозою через ризик залишитися без головного єврокубка на наступний сезон.

Як повідомляє The Touchline з посиланням на L’Equipe, лондонський клуб може звільнити Ліама Росеньйора за умови непопадання до Ліги чемпіонів.

Зараз "сині" перебувають за межами зони Ліги чемпіонів — на шостій позиції. При цьому п'яте місце Прем'єр-ліги днями теж стало лігочемпіонським. Річ у тім, що АПЛ отримала додаткову путівку за рахунок гарантії потрапляння до числа двох країн із найкращим клубним коефіцієнтом у сезоні-2025/26.

Від п'ятого Ліверпуля Челсі відстає лише на одне очко. У неділю, 12 квітня, "сині" приймуть Манчестер Сіті. Початок зустрічі — о 18:30.