Англія

Перехід бразильського хавбека може обійтися англійському клубу у 50 мільйонів євро з бонусами.

Манчестер Юнайтед перебуває за крок від оформлення трансферу центрального півзахисника Аталанти Едерсона Лоуренсо.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, переговори між сторонами вже вийшли на фінальну стадію. Очікується, що англійський клуб заплатить за 26-річного бразильця 45 мільйонів євро плюс ще п’ять мільйонів у вигляді бонусів.

Повідомляється, що футболіст підпише з манкуніанцями контракт терміном на п’ять років. Його зарплата складе близько п’яти мільйонів євро за сезон.

Едерсон перейшов до Аталанти влітку 2022 року із Салернітани за 21 мільйон євро. У нинішньому сезоні хавбек провів 41 матч у всіх турнірах, забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.