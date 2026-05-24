Англія

Відносини між тренером і керівництвом лісабонського клубу помітно погіршилися.

Жозе Моурінью близький до відходу з Бенфіки після завершення сезону. Як повідомляє AS, португальський фахівець вирішив залишити клуб незалежно від того, чи очолить у підсумку мадридський Реал.

За даними джерела, останні події спричинили напруження у відносинах між наставником та керівництвом Бенфіки. У клубі залишилися незадоволені тим, що Моурінью публічно повідомив про отримання пропозиції щодо продовження контракту та заявив, що не буде розглядати її до завершення останнього матчу сезону.

Водночас сам тренер вважає, що керівництво Бенфіки надто довго відкладало переговори щодо нової угоди та активізувалося лише після появи інформації про інтерес до нього з боку Реала.

Також зазначається, що навіть у разі несподіваної поразки Флорентіно Переса на президентських виборах у Реалі Моурінью все одно не планує залишатися в Бенфіці. Однак такий сценарій у Мадриді вважають малоймовірним.