СУБОТА, 11 КВІТНЯ, 19:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль підходить до гри у непростому психологічному стані. Команда Арне Слота не виграє вже три матчі поспіль у чемпіонаті, а загалом з початку березня має лише дві перемоги у восьми поєдинках у всіх турнірах. Поразки від Брайтона, ПСЖ і розгром від Манчестер Сіті у Кубку Англії серйозно похитнули впевненість мерсисайдців, які нині перебувають під серйозним тиском.

Втім, ситуація в турнірній таблиці ще дозволяє розраховувати на позитив. Ліверпуль йде п’ятим, а новина про додаткове місце в Лізі чемпіонів від АПЛ значно підвищує шанси команди на найпрестижніший єврокубковий турнір. До того ж, на Енфілді "червоні" традиційно сильні — лише одна поразка в останніх 13 матчах. Очікується повернення до старту Мохамеда Салаха, а також можливі ротації з огляду на майбутній матч-відповідь проти ПСЖ.

Фулгем, у свою чергу, переживає значно більш стабільний період. Команда Марку Сілви виграла три з останніх п’яти матчів у Прем’єр-лізі та впевнено тримається у боротьбі за єврокубки. Лондонці займають дев’яте місце, але відстають від топ-7 лише на кілька очок, що робить кожен матч дуже важливим.

Сильна сторона Фулгема — характер і вміння повертатися в гру. У цьому сезоні команда вже набрала чимало очок, поступаючись у рахунку, а також є однією з найнебезпечніших у заключні 20 хвилин матчів. Водночас виїзна форма залишається слабким місцем — лише чотири перемоги у 15 гостьових матчах. Історично Фулгему також важко дається Енфілд — лише дві перемоги у 32 візитах.

Очікується напружений і відкритий матч. Ліверпулю необхідно переривати невдалу серію, але Фулгем вже довів, що здатен створити проблеми фавориту. Обидві команди мають атакувальний потенціал, тож гра обіцяє бути результативною, хоча фактор домашнього поля може стати вирішальним для господарів.