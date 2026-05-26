Футболіст отримає статус вільного агента.

Захисник Ліверпуля Ріс Вільямс у своїх соціальних мережах оголосив про відхід зі складу "червоних" цього літа.

"Від моменту підписання контракту дев'ятирічним хлопчиком до відходу 25-річним чоловіком. Цей клуб дозволив мені здійснити те, з чого складаються мрії.

Для мене було честю носити цю футболку, бути пліч-о-пліч з легендами та грати для найкращих уболівальників у світі. Дякую гравцям, персоналу та всім, хто долучився до цього шляху.

Я буду вічно вдячний за те, що представляв цей клуб. Дякую, Ліверпуль, YNWA", — написав Вільмс.

25-річний вихованець "червоних" провів за основну команду 19 матчів – всі в сезоні-2020/21. Також він шість разів вирушав до оренди — у п'ять англійських клубів та шотландський Абердін.

Минулого сезону Ріс відіграв чотири матчі за склад U-21.

