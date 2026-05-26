Турецький гранд готовий запропонувати вінгеру Мілана 10 мільйонів євро чистими за сезон.

Рафаел Леау може несподівано змінити Серію А на чемпіонат Туреччини вже цього літа. Як повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Лука Б’янкін, Галатасарай серйозно зацікавлений у трансфері вінгера Мілана.

Турецький клуб готовий запропонувати португальському футболісту контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік після сплати податків. Також інтерес до Леау проявляє Фенербахче.

Наразі жоден із турецьких грандів офіційно не контактував із Міланом щодо можливого переходу, однак у клубі вже оцінюють потенційну угоду в суму від 40 до 50 мільйонів євро.

У поточній кампанії португальський вінгер провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав три результативні передачі.