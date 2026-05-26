Шведський клуб уже розпочав пошук нового наставника.

Мальме офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Мігелем Анхелем Раміресом. Рішення було ухвалене керівництвом клубу спільно з оперативним менеджментом.

У вівторок іспанського фахівця поінформували про звільнення з посади наставника першої команди. Разом із ним клуб залишили асистент тренера Ендіка Гавіна та керівник фізичної підготовки Крістобаль Фуентес.

У найближчому матчі проти Гальмстада командою керуватимуть Гільєрмо Молінс та Маріо Чавес. Водночас у клубі вже стартував процес пошуку нового головного тренера, яким із понеділка займатиметься спортивний директор Філіп Берглунд.

Голова клубу Златко Ріхтер пояснив причини кадрових змін. “Навесні ми побачили недостатній рівень спортивних результатів і виступів команди. Також нам не вдалося досягти поставлених цілей у розвитку футболістів. Саме тому ми вирішили піти різними шляхами з Мігелем”, — заявив Ріхтер.

У клубі також подякували Раміресу за роботу та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.