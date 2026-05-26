Міланський клуб уже зробив Аталанті пропозицію за молодого захисника збірної Італії.

Інтер активно працює над підсиленням оборони та хоче підписати правого захисника Аталанти Марко Палестру. Як повідомляє Eurosport із посиланням на Corriere della Sera, міланський клуб уже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного футболіста.

Нерадзуррі готові заплатити 40 мільйонів євро плюс ще 5 мільйонів у вигляді бонусів. У сезоні-2025/26 Палестра виступав за Кальярі на правах оренди та став справжнім відкриттям чемпіонату, отримавши звання найкращого захисника Серії А.

Крім успішного клубного сезону, футболіст у березні дебютував за національну збірну Італії.

В Аталанті не хочуть втрачати одного зі своїх найперспективніших гравців і розглядають Палестру як важливу частину майбутнього проєкту. Втім, інтерес Інтера може ускладнити ситуацію.

У Мілані бачать у молодому італійці потенційну заміну Дензелу Думфрісу, якого можуть продати вже цього літа. На нідерландського захисника претендують Ліверпуль і Барселона.