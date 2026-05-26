Форвард РБ Лейпциг Ян Діоманде став однією з головних трансферних цілей літнього міжсезоння. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, переговори з представниками івуарійського нападника вже ведуть ПСЖ та Ліверпуль.

Німецький клуб намагається втримати одного зі своїх лідерів і запропонував футболісту новий контракт із прописаною сумою відступних.

У сезоні-2025/26 Діоманде провів 33 матчі в Бундеслізі, забив 12 голів і став другим найкращим бомбардиром Лейпцига.

Також повідомляється, що Ліверпуль паралельно вивчає варіант із трансфером вінгера ПСЖ Бредлі Барколя, якого вже внесли до шорт-листа потенційних підсилень.