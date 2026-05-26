Ліга конференцій

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував майбутній фінал Ліги конференцій проти Райо Вальєкано, а також висловився про свій відхід з клубу АПЛ після завершення сезону.

"Це величезне досягнення для кожного з нас. Ми вперше виступаємо у цьому турнірі. Багато наших гравців взагалі ніколи не грали в єврокубках, і нам потрібен був увесь цей шлях, усі ці матчі, щоб зростати та розвиватися. Тепер ми всі передчуваємо фінал. Майбутня зустріч стане для нас 17 в Лізі конференцій і 60 в сезоні загалом. Цифри просто божевільні.

За цим стоять нескінченні перельоти, безліч країн, різні футбольні стилі та найполярніші виклики. Коли ми тільки розпочинали цей шлях, нашою метою завжди був вихід у фінал, і ми її досягли. Але зараз йдеться не просто про участь. Коли ти виходиш на поле у ​​фіналі, ти маєш лише перемагати. Без варіантів.

Якщо ви ніколи не куштували мед, ви не знаєте його смаку і не проситимете його. Але варто вам якось відчути цю насолоду, як вам захочеться ще й ще. Авокадо – це, звичайно, теж здорово, корисно та смачно, але умовний десерт чи ложка меду – це щось особливе. Ось єврокубки — це саме те особливе.

Уявімо, що авокадо — це наша повсякденна рутина, тобто прем'єр-ліга. Безумовно, вона неймовірно важлива і успішний виступ там має ключове значення. Але єврокубкові вечори на Селхерст Парк, подорожі по всій Європі заради підтримки команди і, нарешті, ще один фінал — це і є насолода меду. Спробувавши це раз, ти хочеш відчувати цей смак знову, знову та знову. На щастя, нам удалося подарувати ці емоції ще раз. Чи є у гравців у їдальні мед та авокадо? Так, і те, й інше.

Будь-який досвід допомагає у майбутньому, особливо коли справа доходить до прийняття ключових рішень. І мова не тільки про європейський фінал — у нас за плечима фінал Кубку Англії, який ми пройшли пліч-о-пліч. Головне в такі моменти — не винаходити велосипеда, дотримуватися своїх принципів, гнути свою лінію і вірити в те, що ти робиш.

Саме так було, коли ми виграли Лігу Європи з Айнтрахтом. Так само було і при завоюванні Кубку Англії. З цим же настроєм ми підійдемо і до фіналу Ліги конференцій: віритимемо у свої сили та намагатимемося показати свій найкращий футбол.

Райо Вальєкано? Я говорив це ще перед півфіналами: усі чотири команди, які дісталися цієї стадії, заслуговували зіграти у вирішальному матчі, тому що пройшли цей турнір блискуче. Райо – не виняток. Вони двічі обіграли Страсбур, а ми перетиналися зі Страсбуром на загальному етапі та поступилися 1:2. Тож ми не з чуток знаємо, як важко здолати цю команду.

Це говорить про високий клас нашого суперника. Нам протистоїть іспанський клуб. Я розмовляв з нашими гравцями, які пограли в Іспанії, і вони відзначають, що Райо — дуже швидка контратакувальна команда з реактивними вінгерами, здатна забити будь-якої миті. При цьому пропускають вони дуже мало.

Я б порахував свою роботу повним провалом, якби команда опустила руки після того, як я оголосив про свій відхід з клубу. Я завжди повторював хлопцям: "Ви граєте не заради тренера". Вони грають за себе, за команду, за вболівальників та за ім'я клубу, кольори якого захищають. Якщо ми завоюємо трофей, всі футболісти, які залишаться тут, і всі наші фанати отримають колосальний бонус — єврокубки наступного сезону. Так що все, що вони роблять на полі, вони роблять насамперед для себе та для клубу, а не для мене.

Перемога у фіналі стала б ідеальним голлівудським фіналом. Коли ви дивитеся фільм або читаєте книгу, ви завжди чекаєте на щасливий кінець. Завершити цю більш ніж дворічну подорож ще одним трофеєм, який до того ж стане першим європейським в історії Крістал Пелес — це було б просто неймовірно", — наводить слова Гласнера прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги конференцій між Крістал Пелес та Райо Вальєкано відбудеться завтра, 27 травня, о 22:00.