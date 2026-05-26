Футболіст дістанеться "шпорам" безкоштовно.

Захисник Борнмута Маркос Сенесі стане гравцем Тоттенгема. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" змогло погодити контракт для 29-річного аргентинця, який буде розрахований до літа 2030 року із зарплатою у розмірі п'яти мільйонів євро на рік.

Також зазначається, що футболіст дістанеться "шпорам" безкоштовно, тому що у нього закінчується контракт із "вишнями" цього літа.

Минулого сезону Сенесі провів 39 матчів, у яких віддав п'ять гольових передач.

