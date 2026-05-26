Поєдинок проти "синьо-жовтих" заплановано на 31 травня.

Польський футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував заявку збірної Польщі на майбутні товариські матчі проти України та Нігерії.

У заявку команди Яна Урбана потрапили 26 футболістів, серед яких знайшлося місце форварду Барселони Роберту Левандовські та колишньому гравцю київського Динамо Томашу Кендзері.

Воротарі: Марцін Булка (Неом), Каміль Грабара (Вольфсбург), Матеуш Кохальські (Карабах).

Захисники: Ян Беднарек (Порту,), Томаш Кендзера (ПАОК), Пшемислав Вишневські (Відзев), Якуб Ківіор (Порту), Аркадіуш Пирка (Санкт-Паулі), Кацпер Потульські (Майнц), Норберт Войтузек (Ягеллонія), Оскар Войцик (Краковія).

Півзахисники: Петро Зеліньські (Інтер), Себастьян Шиманьські (Ренн), Нікола Залевські (Аталанта), Якуб Каміньські (Кельн), Бартош Слиж (Брондбю), Бартош Капустка (Легія), Міхал Скораш (Гент), Якуб Пьотровські (Удінезе), Кацпер Козловські (Газіантеп), Філіп Розга (Штурм), Оскар Петрушевські (Порту).

Нападники: Роберт Левандовські (Барселона), Кароль Свідерські (Панатинаїкос), Кароль Чубак (Мотор), Матеуш Жуковські (Магдебург).

Нагадаємо, матч Польща – Україна відбудеться 31 травня у Вроцлаві. Після цього поляки зіграють проти Нігерії – 3 червня.

Раніше повідомлялося, що Бражко замінить Ярмолюка у збірній України.