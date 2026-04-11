"Вовки" під керівництвом Роба Едвардса зробили ще один крок до, здається, неминучого вильоту з еліти англійського футболу.

У матчі 32-го туру англійської Прем’єр-ліги Вест Гем на власному полі впевнено розібрався з Вулвергемптоном, відвантаживши супернику у боротьбі за виживання чотири безвідповідні м’ячі.

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі, однак наприкінці 42-ї хвилини господарі реалізували стандарт: Джеррод Боуен навісив з кутового, а Константінос Мавропанос головою переправив м’яч у верхній кут воріт.

Після перерви Вест Гем повністю контролював гру та швидко зняв усі питання. На 66-й хвилині Валентін Кастельянос замкнув комбінацію з Пабло, а вже через дві хвилини оформив дубль після передачі Боуена та рикошету. Остаточний рахунок встановив Мавропанос на 83-й хвилині, ефектно завершивши атаку ударом через себе.

Вулвергемптон не зумів відповісти жодним забитим м’ячем і майже не створював серйозної небезпеки біля воріт Германсена. Команда Роба Едвардса продовжує залишатися на останній сходинці таблиці та ще більше наблизилася до вильоту з еліти.

Після цієї перемоги Вест Гем піднявся на 17-те місце, тимчасово залишивши зону вильоту та навіть випередивши Тоттенгем у боротьбі за виживання. "Шпори" свій перший матч під керівництвом Роберто Де Дзербі зіграють у неділю проти Сандерленда.

Вест Гем — Вулвергемптон 4:0

Голи: Мавропанос, 42, 83, Кастельянос, 66, 68

Вест Гем: Германсен — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Дісасі, Малік Діуф — Соучек, Фернандеш (Магасса, 85) — Боуен, Пабло (Поттс, 78), Саммервілл (Траоре, 78) — Кастельянос (Вілсон, 82)

Вулвергемптон: Са — Москера (Хі Чхан, 71), Буено, Крейчі — Чачуа, Бельгард (Гомеш, 61), Андре, Гомес (Мане, 61), Буено — Гомес (Мане, 61) — Армстронг (Арокодаре, 71)

Попередження: Фернандеш, Кастельянос — Бельгард, Москера