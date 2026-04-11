Англія

Завершилися чергові два поєдинки в Англії.

У 32-му турі Англійської Прем’єр-ліги Брентфорд та Евертон не визначили переможця, зігравши в результативну нічию 2:2 у Лондоні.

Матч мав особливий інтерес для українських уболівальників, адже у стартових складах обох команд вийшли Єгор Ярмолюк і Віталій Миколенко, які провели на полі всі 90 хвилин.

Господарі відкрили рахунок уже на старті зустрічі, реалізувавши пенальті, а згодом Ігор Тьяго оформив дубль. Бразилець встановив історичне досягнення, ставши першим представником своєї країни, який забив 20 голів за сезон в АПЛ.

Втім, Евертон щоразу знаходив відповідь. Ще до перерви Бету відновив рівновагу, а вже у компенсований час другого тайму Кірнан Дьюсбері-Холл врятував команду від поразки — 2:2.

Брентфорд — Евертон 2:2

Голи: Тьяго, 3 (пен), 76 - Бету, 26, Дьюсбері-Холл, 90+1

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, — — Ярмолюк, Єнсен — Уаттара, Дамсгор (Нельсон, 46), Шаде — Тьяго

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує (Іроегбунам, 75), Гарнер — Макніл, Дьюзбері-Голл, Ндіає — Бету (Баррі, 75)

Попередження: Пікфорд, Гарнер

В іншому матчі Бернлі зазнав поразки від Брайтона з рахунком 0:2. Після цього результату в активі "бордових" залишилося 20 очок, що дозволяє команді посідати 19-те місце в турнірній таблиці.

Від рятівної 17-ї позиції Бернлі відстає на 12 балів. Брайтон завдяки перемозі піднявся на дев’яте місце, маючи 46 очок.

Бернлі — Брайтон 0:2

Голи: Віффер, 43, 89

Бернлі: Дубравка — Екдаль, Гамфріс (Вокер, 82), Естев — Ворд-Праус, Угочукву (Брун Ларсен, 67), Флорентіну (Броя, 82), Гартман — Едвардс, Ентоні — Флеммінг

Брайтон: Вербрюгген — Віффер, ван Геке, Боскальї, Кадіоглу — Аярі, Гросс — Гомес, Гіншелвуд (Балеба, 75), Мінте (Мітома, 80) — Велбек

Попередження: Естев, Флорентіну — Геке