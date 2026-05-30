21-річний вінгер молодіжної збірної Франції опинився в центрі трансферної боротьби між представниками англійської Прем'єр-ліги та щедрими клубами із Саудівської Аравії.

Напередодні відкриття літнього трансферного вікна вінгер франкфуртського Айнтрахта Жан-Маттео Баоя стає однією з найбажаніших цілей на трансферному ринку. Надзвичайно швидкісний футболіст привернув серйозну увагу клубів англійської Прем'єр-ліги, які шукають підсилення атакувальної ланки, повідомляє Sky Sports.

Попри те, що представники європейських топ-чемпіонатів активно стежать за французьким талантом, клуби Саудівської Про-ліги вже тривалий час працюють над його підписанням.

Саудівський ринок зберігає стійкий інтерес до 21-річного гравця, маючи за плечима конкретні спроби оформити угоду:Минулого літа контракт футболісту пропонував Аль-Іттіхад Під час зимового трансферного вікна у січні переманити Бахою намагався Аль-Хіляль.

Жан-Маттео Баоя, який вже викликався до молодіжної збірної Франції (U21), встиг залишити яскравий слід у німецькому чемпіонаті. Головним козирем вінгера є його феноменальні фізичні дані. Наразі саме він є володарем рекорду найвищої швидкості за всю історію Бундесліги. В одному матчу чемпіонату Німеччини вінгер розігнався до 37 км/год

З огляду на такі видатні атлетичні характеристики, інтерес з боку найдинамічнішої ліги світу — АПЛ — виглядає цілком закономірним. У цьому сезоні за 27 матчів у Бундеслізі, Баоя забив 3 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Контракт з французом розрахований до літа 2029 року. Transfermarkt оцінює гравця в 25 млн євро