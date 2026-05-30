Ліга чемпіонів

Німецький нападник Арсеналу відзначився швидким голом у ворота парижан, встановивши одразу кілька унікальних досягнень та підтвердивши слова легендарного Тьєррі Анрі.

Кай Гаверц знову довів своє вміння забивати у вирішальних матчах. У фіналі Ліги чемпіонів сезону 2025/26 між лондонським Арсеналом та французьким Парі Сен-Жермен німецький форвард відкрив рахунок вже на перших хвилинах, назавжди вписавши своє ім'я в історію турніру.

Завдяки своєму блискавичному голу у ворота парижан, нападник канонірів встановив одразу два видатних статистичних рекорди: Перший німець у сучасній Лізі чемпіонів, який забивав у двох фіналах. Нагадаємо, що у 2021 році він приніс перемогу лондонському Челсі у вирішальному матчі проти Манчестер Сіті (1:0).

У часи старого Кубка європейських чемпіонів подібне вдавалося лише легендам мюнхенської Баварії — Францу Роту та Герду Мюллеру.

Третій гравець в історії, який забивав у фіналах ЛЧ за два різні клуби. До нього цим престижним досягненням могли похвалитися лише Кріштіану Роналду (за Манчестер Юнайтед та мадридський Реал) і Маріо Манджукіч (за Баварію та Ювентус).

Уже на шостій хвилині зустрічі Гаверц отримав розрізну передачу від П'єро Інкапіє, стрімко прорвався лівим флангом і виграв силову боротьбу в захисника ПСЖ Вільяна Пачо. Увірвавшись до штрафного майданчика, форвард потужно пробив під поперечину з гострого кута — голкіпер парижан Матвєй Сафонов виявився безсилим. Для Арсеналу, який багато хто вважав андердогом протистояння, це був просто омріяний початок гри.

Найцікавіше, що буквально перед стартовим свистком легенда Арсеналу Тьєррі Анрі дав коментар виданню Bild, у якому фактично передбачив такий розвиток подій на полі.

"У нього є цей дар — забивати надважливі голи, — заявив Анрі перед фіналом. — Він постійно чинить тиск на суперників і чудово читає гру завдяки своєму надзвичайно високому футбольному IQ. Він використовує свій мозок, тому може успішно діяти абсолютно на різних позиціях".