Іспанський тренер вже узгодив контракт із мерсісайдським клубом до 2029 року.

Іспанський фахівець Андоні Іраола стане новим головним тренером Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, сторони вже досягли принципової домовленості. Контракт іспанця з англійським клубом буде розрахований до 2029 року.

Водночас інсайдер Фабріціо Романо раніше зазначав, що офіційні переговори між сторонами розпочнуться найближчими днями, однак у керівництва Ліверпуля фактично немає альтернативних кандидатів на цю посаду, окрім Іраоли.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль звільнив нідерландського спеціаліста Арне Слота з посади головного тренера.

Чинний контракт Іраоли з Борнмутом розрахований до 30 червня 2026 року, після чого іспанський тренер залишить клуб. За інформацією ЗМІ, керівництво Борнмута не планувало розставатися з фахівцем, однак це було його особисте рішення.

Нагадаємо, за Борнмут свого часу виступав український захисник Ілля Забарний.