Іспанський тренер вже узгодив контракт із мерсісайдським клубом до 2029 року.
Андоні Іраола, getty images
30 травня 2026, 20:40
Іспанський фахівець Андоні Іраола стане новим головним тренером Ліверпуля. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, сторони вже досягли принципової домовленості. Контракт іспанця з англійським клубом буде розрахований до 2029 року.
Водночас інсайдер Фабріціо Романо раніше зазначав, що офіційні переговори між сторонами розпочнуться найближчими днями, однак у керівництва Ліверпуля фактично немає альтернативних кандидатів на цю посаду, окрім Іраоли.
Нагадаємо, напередодні Ліверпуль звільнив нідерландського спеціаліста Арне Слота з посади головного тренера.
Чинний контракт Іраоли з Борнмутом розрахований до 30 червня 2026 року, після чого іспанський тренер залишить клуб. За інформацією ЗМІ, керівництво Борнмута не планувало розставатися з фахівцем, однак це було його особисте рішення.
Нагадаємо, за Борнмут свого часу виступав український захисник Ілля Забарний.