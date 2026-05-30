Англія

Аргентинський півзахисник може залишити клуб влітку, інтерес проявляють Реал і Манчестер Сіті.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес може залишити лондонський клуб уже в літнє трансферне вікно.

За інформацією ESPN, керівництво "синіх" готове розглянути продаж аргентинця лише у разі пропозиції не менше 120 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 161 мільйон доларів).

Повідомляється, що 25-річний футболіст замислився над своїм майбутнім після невдалого сезону Челсі, який завершив чемпіонат Англії на 10-му місці та залишився без єврокубків. У клубі очікують, що Фернандес повернеться до передсезонної підготовки після чемпіонату світу, однак не виключають варіант із запитом на трансфер з боку самого гравця.

Чинний контракт аргентинця розрахований до 2032 року, і Челсі не має наміру легко відпускати одного зі своїх ключових футболістів. Ба більше, потенційним покупцям доведеться запропонувати суму, вищу за 107 мільйонів фунтів, які лондонський клуб заплатив Бенфіці у 2023 році.

Інтерес до Фернандеса приписують Реалу та Манчестер Сіті, однак висока трансферна вартість залишається головною перешкодою для можливого переходу. Водночас продаж хавбека міг би допомогти Челсі профінансувати перебудову складу під керівництвом нового головного тренера Хабі Алонсо.