Ліга чемпіонів

ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2025/26, обігравши Арсенал у фіналі в серії післяматчевих пенальті — 1:1 (4:3 пен.).

Лондонський клуб відкрив рахунок уже в дебюті зустрічі. "Каноніри" швидко розіграли атаку, яка завершилася ударом Кая Гаверца — німець з близької відстані переграв Матвєя рашиста та вивів Арсенал уперед.

ПСЖ намагався відповісти ще до перерви, однак оборона англійців діяла максимально дисципліновано та не дозволяла створювати небезпечні моменти біля воріт Давіда Раї.

Після перерви команда Луїса Енріке значно додала в активності та почала тиснути на суперника. Під тиском парижан Арсенал змушений був відступити, і врешті пропустив: Хвіча Кварацхелія заробив пенальті, який впевнено реалізував Усман Дембеле — 1:1.

Парижани мали шанс вирвати перемогу в основний час. Кварацхелія вийшов віч-на-віч із воротарем, але влучив у стійку, а Вітінья з вигідної позиції пробив над воротами.

В овертаймах команди діяли обережно та майже не створювали моментів. Долю трофея визначила серія пенальті. У ній Еберечі Езе не влучив у ворота, Нуну Мендеш не переграв Давіда Раю, а вирішальним став промах Габріела Магальяйнса, який пробив вище воріт.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний з’явився на полі на початку другого екстратайму. Для 23-річного центрбека цей матч став першим у плейоф Ліги чемпіонів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Арсенал у рамках фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

ПСЖ — Арсенал 1:1 (4:3 — пен.)

Голи: Дембеле, 65 (пен.) — Гаверц, 6



ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос (Забарний, 106), Пачо, Мендеш — Руїс (Заїр-Емері, 95), Вітінья (Бералдо, 106), Невеш — Дуе, Дембеле (Рамуш, 90+6), Кварацхелія (Баркола, 83).

Арсенал: Рая — К. Москера (Тімбер, 66), Саліба, Габріел, Інкап’є — Едегор (Йокерес, 66), Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 91) — Сака (Мадуеке, 83), Гаверц (Езе, 91), Троссар (Мартінеллі, 83).



Попередження: Москера, Сака, Йокерес, Райс