Іспанія

21-річний валлійський півзахисник Ренна, який яскраво провів сезон в оренді за Лестер Сіті, опинився у сфері інтересів іспанського клубу.

Іспанський Вільярреа» розпочав активну роботу на літньому трансферному ринку і вже зробив перший серйозний крок для підсилення складу. За інформацією авторитетного видання Sky Sports, керівництво Жовтої субмарини надіслало офіційну пропозицію щодо трансферу 21-річного центрального півзахисника збірної Уельсу Джордана Джеймса.

Права на талановитого футболіста належать французькому Ренну, куди він перебрався влітку 2024 року. Однак у Лізі 1 валлієць не зміг повноцінно розкритися, тому минулу кампанію провів в оренді, виступаючи за Лестер Сіті в англійському Чемпіоншипі.

Впевнені виступи Джеймса на Туманному Альбіоні не залишилися непоміченими. Окрім предметного інтересу з боку іспанського клубу, за ситуацією навколо півзахисника пильно стежать кілька команд з англійської Прем'єр-ліги. Втім, саме Вільярреал наразі діє на випередження, сподіваючись швидко оформити угоду та уникнути фінансових перегонів із багатшими британськими клубами.

У нинішній кампанії Джеймс зіграв 34 гри у чемпіонаті забив 11 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Варто також відзначити, що завдяки таким показникам Джордана Джеймса було визнано Найкращим молодим гравцем сезону в Чемпіоншипі, а також найкращим футболістом кампанії за версією гравців та вболівальників самого Лестера.