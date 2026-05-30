Міланський клуб поки не ухвалив рішення щодо англійського захисника.

Манчестер Юнайтед запропонував Інтеру можливість підписати центрального захисника Гаррі Магвайра.

За інформацією ЗМІ, англійський клуб вийшов на міланців із пропозицією щодо трансферу 33-річного оборонця. Водночас Інтер поки не відповів відмовою, однак розглядає альтернативний варіант підсилення захисту.

Зазначається, що пріоритетом для італійського клубу є підписання захисника Удінезе Умара Соле. Керівництво Інтера планує запропонувати французькому футболісту довгостроковий контракт і саме його вважає ключовою ціллю на цю позицію.

Гаррі Магвайр у березні підписав нову угоду з Манчестер Юнайтед, яка розрахована до 2027 року. У поточному сезоні захисник провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.