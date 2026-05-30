Міланський клуб поки не ухвалив рішення щодо англійського захисника.
Гаррі Магвайр, getty images
30 травня 2026, 23:00
Манчестер Юнайтед запропонував Інтеру можливість підписати центрального захисника Гаррі Магвайра.
За інформацією ЗМІ, англійський клуб вийшов на міланців із пропозицією щодо трансферу 33-річного оборонця. Водночас Інтер поки не відповів відмовою, однак розглядає альтернативний варіант підсилення захисту.
Зазначається, що пріоритетом для італійського клубу є підписання захисника Удінезе Умара Соле. Керівництво Інтера планує запропонувати французькому футболісту довгостроковий контракт і саме його вважає ключовою ціллю на цю позицію.
Гаррі Магвайр у березні підписав нову угоду з Манчестер Юнайтед, яка розрахована до 2027 року. У поточному сезоні захисник провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 10 мільйонів євро.