Захисник збірної України оцінив інтенсивність підготовки до спарингів.
30 травня 2026, 23:40
Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився враженнями від підготовки національної команди до товариських матчів проти Польщі та Данії, які проходять у межах збору у Львові.
Футболіст відзначив позитивну атмосферу в команді та роботу з новим тренерським штабом.
"Враження, як завжди, позитивні. Познайомилися з новим тренерським штабом. Ми зараз відчуваємо себе у шкірі тих хлопців, які постійно грають у єврокубках. Це нелегко, але гріх жалітися. Ми приїхали грати за збірну. Ми добиралися сім годин до стадіону, але в нас є час відновитися до завтрашнього вечора", — сказав Миколенко.
Нагадаємо, збірна України 31 травня проведе контрольний матч проти Польщі у Вроцлаві. Початок зустрічі — о 18:30. Цей поєдинок стане дебютним для Андреа Мальдери на посаді головного тренера національної команди.
Після цього українська збірна зіграє ще один товариський матч — проти Данії 7 червня в Оденсе.
Восени 2026 року команда України виступить у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.