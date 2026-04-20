Німецький фахівець очолить команду з сезону-2026/27.

Борнмут офіційно оголосив про призначення Марко Розе на посаду головного тренера. Про це повідомляє пресслужба "вишень".

49-річний німецький спеціаліст підписав контракт терміном на три роки, який набуде чинності після завершення сезону-2025/26. До цього моменту команда продовжить виступати під керівництвом чинного тренерського штабу Андоні Іраоли, який залишить свою посаду влітку.

Розе має значний досвід роботи на найвищому рівні європейського футболу. Раніше він очолював РБ Зальцбург, Боруссію Менхенгладбах, Боруссію Дортмунд та РБ Лейпциг.

У клубі підкреслюють, що наразі головна увага зосереджена на завершенні поточного сезону. Борнмут демонструє стабільні результати, зокрема команда має серію з 13 матчів без поразок і продовжує боротьбу за місця, що дають право виступати в єврокубках.