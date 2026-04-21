Керівництво клубу підтримує нідерландця попри непростий сезон.

Арне Слот, найімовірніше, продовжить роботу на посаді головного тренера Ліверпуля в наступному сезоні. Про це повідомляє Sky Sports.

Попри непросту другу кампанію на чолі команди, нідерландський фахівець зберігає довіру керівництва клубу. Ліверпуль наразі впевнено рухається до фінішу в топ-5 АПЛ, збільшивши відрив від Челсі до семи очок, що значно підвищує шанси на вихід до Ліги чемпіонів.

Саме потрапляння до головного єврокубка було ключовим завданням для Слота на завершальну частину сезону, і команда близька до його виконання.

Очікується, що влітку Ліверпуль проведе серйозну роботу на трансферному ринку, зокрема у зв’язку з необхідністю заміни Мохамеда Салаха. Водночас Слот наразі залишатиметься важливою частиною довгострокового проєкту клубу.