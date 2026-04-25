Завершились три матчі чемпіонату Англії

Шпори нарешті змогли перемогти в Англійській Прем'єр-лізі. Лондонці здолали останню команду чемпіонату — Вулвергемптон, який вже оформив путівку до Чемпіоншипу (1:0).

Героєм матчу став Пальїнья. Португальський півзахисник на заключних хвилинах з передачі бразильця Рішарлісона відзначився влучним ударом.

Ця звитяга стала дуже важливою для шпор, адже вона виявилася першою для нашого наставника Роберто Де Дзербі. Та й взагалі першою для Тоттенгема у 2026 році в АПЛ.

Радість перемоги затьмарила травма Сімонса. У середині другої 45-хвилинки нідерландський півзахисник зазнав пошкодження та не зміг самостійно покинути поле.

Наразі лондонці залишаються у зоні вильоту. Команда Де Дзербі посідає 18-те місце, маючи у своєму активі 34 очки.

Вулвергемптон - Тоттенгем 0:1

Гол: Палінья, 82

Вулвергемптон: Са — Доерті (Хі Чхан, 85), Буено, Тоті — Ліма, Андре, Гомес, Буено — Мане, Гомеш (Арокодаре, 71) — Армстронг

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Галлагер (Дрегушін, 90), Бентанкур — Коло Муані (Тель, 46), Біссума (Бергвалль, 62), Сімонс (Палінья, 62) — Соланке (Рішарлісон, 40)

Попередження: Андре, Буено — Порро, Бентанкур, Галлагер

Ліверпуль на своєму полі впевнено обіграв Крістал Пелас з рахунком 3:1.

Господарі відкрили рахунок завдяки Ісаку, який відзначився вперше після повернення на поле. Згодом перевагу "мерсисайдців" подвоїв Ендрю Робертсон, скориставшись помилкою оборони суперника.

У другому таймі Даніель Муньйос повернув інтригу, скоротивши відставання гостей, однак у компенсований час крапку в матчі поставив Флоріан Вірц, який відзначився ефектним ударом і зафіксував підсумковий результат.

Ліверпуль – Крістал Пелас 3:1

Голи: Ісак, 35, Робертсон, 40, Вірц, 90+6 – Муньос, 71

Паралельно Вест Гем у драматичному матчі вирвав перемогу над Евертоном — 2:1.

Лондонці вийшли вперед після влучного удару Томаша Соучека, однак гості швидко відповіли — рахунок зрівняв Кірнан Дьюсбері-Голл.

Коли здавалося, що зустріч завершиться внічию, вирішальне слово сказав Каллум Вілсон. Форвард забив у компенсований час, принісши "молотобійцям" надважливі три очки в боротьбі за збереження місця в еліті.

Вест Гем — Евертон 2:1

Голи: Соучек, 21, Вілсон, 90+3 — Дьюсбері-Голл, 88