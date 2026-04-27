Англія

Півзахисник Тоттенгема та збірної Нідерландів прокоментував важку травму.

Нідерландський атакувальний півзахисник лондонського Тоттенгема Хаві Сімонс у гостьовому матчі проти Вулвергемптона в рамках тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги зазнав травми хрестоподібної зв’язки й вибув до кінця 2026 року.

Сам гравець пізніше опублікував у своїх соціальних мережах звернення до вболівальників "шпор".

"Кажуть, що життя може бути жорстоким, і сьогодні воно саме таке. Цей сезон для мене раптово закінчився, і зараз я просто намагаюсь це осмислити. Чесно кажучи, у мені розбите серце. Це не мало статись.

Усе, чого я хотів, це боротись за свій клуб та свою національну команду, а тепер у мене відібрали можливість це робити, разом з участю на чемпіонаті світу. Представляти свою країну цього літа було мрією, а тепер усе це просто зникло.

Знадобиться час, щоб змиритись із цією думкою, але я продовжуватиму бути найкращим товаришем по команді для своїх партнерів, яким тільки можу бути. Я не сумніваюсь, що разом ми виграємо цю боротьбу.

Я подолаю цей шлях, матиму достатньо віри, сили, стійкості, рахуючи дні до повернення на поле.

Давайте разом дочекаємось цього моменту. COYS", — ідеться в повідомленні нідерландського виконавця.

Сезон для Сімонса завершився на показнику в шість голів та сім асистів за 43 матчі.