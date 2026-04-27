Англія

Шокуючи для все ще молодого гравця.

Під час гостьового матчу тридцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона лондонський Тоттенгем не тільки здобув довгоочікувану перемогу, а й утратив одного із своїх ключових гравців — нідерландського атакувального півзахисника Хаві Сімонса.

Спершу лікарі діагностували в 23-річного виконавця пошкодження коліна та відправили його на додаткове обстеження.

Фінальний звіт представників медичного штабу "шпор" натомість шокував спільноту — у гравця виявили розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

Ця травма вибила Хаві з гри до завершення 2026 року, тож ні про яку участь на прийдешньому чемпіонаті світу-2026 для нього вже не йдеться.

Додамо також той факт, що це — перша травма подібного ступеня складності в кар’єрі футболіста. До цього максимум він був відсутнім півтора місяці наприкінці 2024, коли ще виступав за німецький РБ Лейпциг, через травму гомілки.

Сезон для Сімонса завершився на показнику в шість голів та сім асистів за 43 матчі.