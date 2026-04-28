Англія

Команда з українським футболістом вийшла до Чемпіоншипу.

Українського півзахисника Івана Варфоломєєва визнано найкращим молодим гравцем Лінкольн Сіті за підсумками сезону-2025/26. Про це повідомляє прес-служба клубу.

22-річний українець перебрався до англійського клубу влітку минулого року і одразу став одним із ключових гравців команди — на його рахунку 36 матчів, один гол та три гольові передачі.

Нагадаємо, раніше Лінкольн оформив повернення до Чемпіоншипу, де не виступав з 1961 року.

За один тур до фінішу сезону Лінкольн Сіті набрав 100 очок і посідає перше місце у Першій лізі, випереджаючи Кардіфф на дев'ять балів. Свій останній матч сезону команда проведе проти Порт Вейла – гра запланована на 2 травня.