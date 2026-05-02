Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 34-го туру іспанської Прімери, який розпочнеться у суботу, 2 травня, о 22:00.

Барселона може гарантувати собі титул Ла Ліги сезону-2025/26. Маючи 11 очок переваги над мадридським Реалом, підопічним Гансі Фліка достатньо перемогти Осасуну та сподіватися на будь-яку втрату очок "вершкових" у недільному поєдинку проти Еспаньйола. Якщо цей сценарій справдиться, відрив стане недосяжним за чотири тури до фінішу.

Осасуна — Барселона

Субота, 2 травня, 22:00, стадіон Ель Садар, Памплона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Осасуна підходить до цієї зустрічі після перемоги над Севільєю (2:1), що дозволило памплонцям піднятися на дев'яту сходинку. Команда Алессіо Ліші зберігає реальні шанси на єврокубки, відстаючи від шостого місця лише на два залікові пункти. На власному полі "рохільйос" традиційно небезпечні: цього сезону вони здобули дев'ять перемог у 16 домашніх поєдинках. В історії протистоянь Осасуна виграла лише 21 зі 100 матчів проти каталонців, проте свіжий досвід домашньої перемоги 4:2 у вересні 2024 року дає господарям надію на чергову сенсацію.

Барселона демонструє феноменальну форму, маючи в активі дев'ять перемог поспіль у чемпіонаті. "Синьо-гранатові" є найкращою виїзною командою ліги, набравши 34 очки у 16 матчах на полях суперників. Попри виліт із Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу, у внутрішній першості каталонці виглядають недосяжними для конкурентів. Навіть якщо доля титулу не вирішиться цими вихідними, Барселона матиме змогу поставити крапку в сезоні вже наступного тижня в Ель Класіко.

Щодо кадрових новин, у Осасуни точно не зіграють Ікер Беніто та Віктор Муньйос, а участь Аймара Ороса під питанням. Головною зброєю господарів залишається Анте Будімір, який уже забив 16 голів у поточному чемпіонаті. У Барселони гарні новини: Рафінья та Марк Берналь повернулися до тренувань. Натомість Ламін Ямаль вибув до кінця сезону, а Жуль Кунде пропустить гру через дискваліфікацію. Очікується, що його місце на правому фланзі захисту займе Ерік Гарсія, який відбув своє відсторонення.

За версією betking Барселона є фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на перемогу гостей становить 1.76. Успіх Осасуни оцінюється у 4.75, а нічия — у 3.80.

Аналітики очікують, що матч не буде надмірно результативним, пропонуючи на "тотал менше 3.5" коефіцієнт 1.58. Проте індивідуальна результативність каталонців залишається високою: ставка на "Барселона тотал більше 1.5" йде за 1.60. Для тих, хто вірить у непоступливість господарів на рідному стадіоні, варіант "Осасуна або нічия" (1Х) доступний за 2.10.

Орієнтовні склади

Осасуна: Еррера — Розьє, Катена, Бояо, Галан — І. Муньйос, Монкайола — Моро, Орос, Рубен Гарсія — Будімір.

Барселона: Ж. Гарсія — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін, Канселу — Гаві, Педрі — Барджі, Ольмо, Фермін — Торрес.

Не зіграють: Беніто, В. Муньйос (Осасуна) — Ямаль, Крістенсен, Кунде (Барселона).

Під питанням: Орос (Осасуна).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:4

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ