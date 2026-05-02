Клуб з Лінца вперше за 61 рік зміг взяти трофей національного Кубка.

У фіналі Кубка Австрії ЛАСК у додатковий час обіграв Альтах (4:2) та завоював довгоочікуваний трофей.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:2. У складі ЛАСКа голами відзначилися Мойзес Усор і Семюел Аденіран, а у номінальних гостей — Патрік Грайль та Фесель Демаку.

Потім на 101 та 103 хвилинах ЛАСК двічі вразив ворота суперника, забезпечивши собі перемогу. Авторами голів стали Джордж Белло та Аденіран, який оформив дубль.

Для ЛАСКа це була друга перемога в Кубку Австрії за 61 рік. Вперше команда взяла трофей у 1965 році.

Також додамо, що за три тури до фінішу сезону ЛАСК очолює чемпіонат Австрії, набравши однакову кількість очок зі Штурмом. Трійку найкращих замикає Зальцбург, який має на два бали менше. Ще в одному балі позаду йде Рапід.