Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 1 травня 2026 року.

Мальорка у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги в гостях мінімально обіграла Жірону (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Саму Кошта.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков провів на полі весь поєдинок.

Для Жирони це була третя поразка поспіль і четверта гра без перемог. Після 34 турів Мальорка та Жирона набрали по 38 очок і займають 15 та 16 місця у Ла Лізі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Мальорка у рамках 34-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Жирона — Мальорка 0:1

Гол: Кошта, 43.

Жирона: Гассаніга — Мартін, Франсес, Рейс, Блінд (Рінкон, 74) — Бельтран (Лемар, 74), Вітсель — Циганков, Унахі, Рока (Стуані, 70) — Ечеверрі (Хіль, 70).

Мальорка: Роман — Маффео, Маскарель, Вальєнт, Мохіка — Дардер (Лопес, 79), Морланес (Льябрес, 78) — Калумба (Віргілі, 46), Торре (Лувумбу, 66), Кошта — Мурікі.

Попередження: Циганков, Рейс, Лемар — Маффео, Мохіка.