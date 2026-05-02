Клуб не шукатиме нової оренди для футболіста.

Бразильський нападник Ендрік за ходом поточного сезону відчув брак ігрової практики в складі мадридського Реала, тож на початку 2026 року обрав французький Ліон у якості місця для тимчасових виступів на правах оренди.

У Франції 19-річний виконавець уже встиг забити сім голів та віддати сім гольових передач за 18 матчів.

Таким чином юнак прекрасно почуває себе в новому середовищі, але вже незабаром орендна угода добігатиме до завершення й "ткачі" не мають жодних опцій для її продовження.

Натомість Реал уже планує майбутнє футболіста в клубі на наступний сезон, що виключає можливість нової тимчасової угоди з будь-яким іншим колективом.

Як повідомляє іспанська преса, невизначеності ситуації наразі додає відсутність рішення щодо головного тренера для "галактікос" на наступу кампанію.

Також вибір на користь Ендріка фактично відкриває двері для трансферу іншого нападника Реала — іспанця Гонсало Гарсії.