Форвард Шахтаря прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Донецький Шахтар напередодні в гостьовому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграв київське Динамо.

Після завершення гри нападник "гірників" Лукас Феррейра прокоментував виступ власної команди.

"Надзвичайно щасливий і дякую Богові за такий шанс та благословення. Класичне дербі — це завжди неймовірні емоції, а найважливіше те, що ми здобули важливі три очки, які наближають нас до головної мети — чемпіонства. Радий відзначитись забитим м’ячем і принести користь команді.

У першому таймі ми були дещо вибиті з нашого традиційного стилю гри, трохи бракувало різкості. Утім Арда завжди вміє знаходити правильні слова в роздягальні, і дуже часто це спрацьовує на нашу користь уже після перерви.

Це все — загальнокомандний доробок, не можу виокремити когось із них. Ми разом тренуємось та проходимо через усе. Мабуть, усе ж таки Траоре найбільше вдячний у своїй гольовій атаці, із тієї причини, що саме він віддав гольову передачу, а це завжди йде в статистику. Проте надзвичайно вдячний і Просперу за чудовий початок атаки.

Безумовно, така перемога дає натхнення перед матчем-відповіддю проти Крістал Пелес. Те, що ми зуміли втримати перемогу, дуже важливий момент для нас. Попереду надскладне випробування, розуміємо, із чим доведеться стикнутись.

Разом із тим повністю переконаний у команді, маю стовідсоткову мрію, і ми віддамо всі сили, аби спробувати перевернути протистояння на нашу користь", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в СК Полтава, а посеред тижня навідається до лондонського Крістал Пелес у рамках Ліги конференцій УЄФА.