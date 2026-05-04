Італія

Після чемпіонського сезону керівництво клубу хоче закріпити успіх довгостроковою угодою з тренером.

Інтер наближається до продовження співпраці з головним тренером Крістіаном Ківу. Переговори перебувають на завершальній стадії, а офіційне підписання нового контракту очікується після завершення сезону.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, нова угода буде розрахована до 2028 року. Румунський фахівець отримуватиме близько 4 мільйонів євро на рік, а також бонуси. Контракт також міститиме опцію продовження ще на один сезон — до 2029 року.

Нагадаємо, 3 травня Інтер достроково оформив чемпіонство в Серії А, обігравши Парму з рахунком 2:0. Для Ківу це перший трофей на дорослому рівні, хоча раніше він уже вигравав чемпіонат Італії з молодіжною командою клубу.

Ківу очолив Інтер у червні 2025 року, а його чинний контракт діє до літа 2027-го.