Англія

Керівництво "містян" має намір пролонгувати співпрацю з Філом Фоденом, попри певний ігровий спад вихованця клубу в останні роки.

У Манчестер Сіті мають намір продовжити контракт півзахисника Філа Фодена. Чинна угода гравця спливає у 2027 році, проте боси "містян" рішуче налаштовані зберегти свого зіркового вихованця у складі. Сторони вже розпочали попередні перемовини щодо нового трудового договору.

У клубі повністю підтримують англійця, який останнім часом демонструє не настільки яскраву гру, як раніше. Наприкінці травня півзахиснику виповниться 26 років.

У сезоні-2025/26 Філ Фоден провів 45 матчів за команду Пепа Гвардіоли в усіх турнірах, записавши на свій рахунок десять забитих м'ячів та п'ять результативних передач.

Вже сьогодні Манчестер Сіті завітає в гості до Евертона в межах Прем'єр-ліги.