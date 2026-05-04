Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Донецький Шахтар напередодні в гостьовому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграв київське Динамо.

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"Безумовно, це протистояння було надзвичайної ваги. Динамо Київ — суперник великого калібру, і ми надзвичайно їх поважаємо. Наше суперництво в українському чемпіонаті дійсно вже увійшло в історію.

Ми розпочали сьогоднішнє протистояння не дуже — не так, як хотіли щоб воно відбувалось. Однак найважливіше, що ми зуміли знайти рішення вже по перерві. Чесно, навіть не знаю, що ще додати.

Надважлива перемога, також вагома в контексті нашої боротьби за чемпіонство. І ми продовжуємо йти своїм шляхом.

Можу лише сказати вже по факту потенційного здобуття титулу, після тієї самої перемоги. Зараз я запевняю вас у тому, що сьогодні почуваюсь краще, аніж учора. Ми повинні зберігати найвищий рівень концентрації та серйозності до останньої хвилини останнього матчу, тому сьогоднішня перемога дуже важлива, але ми продовжуємо рухатись далі.

Конфлікт з арбітрами? Мені не сподобались комунікаційні моменти та деякі епізоди, пов’язані безпосередньо із самим арбітражем. Я бачив, що відбувалось, зі сторони, і найбільше в житті не люблю, коли мене виставляють дурнем.

Так, я не стверджуватиму, що володію правилами футболу краще за представників суддівського комітету, однак точно, із огляду на свій досвід, можу сказати, що володію ними на одному рівні як мінімум.

Першочергово, під час розмови з командою під час перерви я не підвищував голос і поговорив з гравцями як друг, максимально приязно. Я лише спробував нагадати їм, у чому полягає наша система і як ми зуміли дістатися до цього етапу сезону, а саме завдяки дотриманню наших основних постулатів: аби в оборонному блоці ми швидше переміщались у бік поля, де знаходиться м’яч, і також аби не віддавали занадто швидко паси в останню третину поля на половині суперника.

Ще додав, особливо акцентуючи увагу на Миколі Матвієнку як нашому капітанові, що не можу завжди розбиратись безпосередньо з тим, що відбувається на полі, іноді вони повинні брати ініціативу у власні руки. І це те, що Микола Матвієнко сьогодні як капітан команди зумів виконати якісно, за це я йому безмежно вдячний.

І останнє, що хотів би сказати. Коли ми на цьому самому стадіоні програли в Кубку України, то тут був повний зал, який очікував на післяматчеву пресконференцію. Зараз, коли ми здобули перемогу, то буквально кілька людей присутні.

І це дійсно неприємно, особливо з огляду на те, на якому пізньому етапі ми представляємо нашу країну у єврокубках. Я завжди з надзвичайною повагою ставлюся до суперників, але також хочу, щоб ставились із повагою до нас. Тому найменше, що я люблю — коли люди тікають від відповідальності. Це для роздумів", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в СК Полтава, а посеред тижня навідається до лондонського Крістал Пелес у рамках Ліги конференцій УЄФА.