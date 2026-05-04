Італія

Румунський фахівець, який привів "нерадзуррі" до 21-го титулу Серії А у своєму дебютному сезоні, поділився емоціями від перемоги.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував дострокове завоювання титулу в Серії А. Перемога над Пармою з рахунком 2:0 у матчі 35-го туру дозволила команді стати недосяжною для найближчих переслідувачів за три тури до фінішу.

"Головна заслуга належить клубу, гравцям і вболівальникам. Я провів в Інтері 19 років, і для мене ця перемога значить усе. Мої діти народилися в Мілані, я живу в цьому чудовому місті майже 20 років і почуваюся тут щасливим. Спочатку мені випала честь перемагати у футболці клубу, потім — стати тренером, а тепер я ще й виграв трофей у новій ролі!" — зазначив фахівець у коментарі для Sky Sport.

Ківу також відповів критикам, підкресливши, що команді довелося терпіти глузування тих, хто намагався принизити їхні зусилля, але колектив зумів перебудуватися та знайти правильну мотивацію.

Нагадаємо, румунський тренер очолив "чорно-синіх" влітку 2025 року, змінивши Сімоне Індзагі. У сезоні-2025/26 Інтер ще може оформити "золотий дубль": 13 травня міланці зіграють у фіналі Кубка Італії проти Лаціо.