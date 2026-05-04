Реконструкція стадіону зростить місткість до 105 тисяч глядачів і суттєво підсилить доходи клубу.

Барселона готується отримати значний фінансовий приріст після завершення масштабної реконструкції Камп Ноу. Завдяки збільшенню місткості арени до 105 000 місць клуб зможе заробляти до 80 мільйонів євро додатково щороку.

Як повідомляє Cadena SER, ключовим елементом модернізації стане будівництво третього ярусу, де також розмістять VIP-ложі. Саме вони стануть важливим джерелом нових доходів для каталонців.

Загалом у Барселоні очікують, що оновлений стадіон дозволить збільшити річні прибутки приблизно на 350 мільйонів євро. Досягти повної місткості планують до кінця наступного сезону, однак максимальний фінансовий ефект від реконструкції стане відчутним не раніше 2028 року.