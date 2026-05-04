Колектив Альваро Арбелоа перервав тривалу серію з пропущеними голами, здобувши "суху" перемогу над Еспаньйолом у виїзному поєдинку.

Мадридський Реал провів довгоочікуваний матч без пропущених м'ячів у чемпіонаті Іспанії. "Вершкові" здобули гостьову перемогу над Еспаньйолом завдяки дублю Вінісіуса Жуніора у другому таймі.

Для столичного гранда це перший поєдинок "на нуль" у Ла Лізі майже за три місяці — востаннє команда не пропускала ще 8 лютого у грі проти Валенсії. До цього моменту підопічні Арбелоа дозволяли суперникам відзначатися у своїх воротах у десяти зустрічах поспіль.

У сезоні-2025/26 Реал наразі відстає від лідируючої Барселони на 11 очок за чотири тури до завершення першості.

Вже у наступному турі на вболівальників чекає очне протистояння лідерів: "синьо-гранатові" достроково стануть чемпіонами, якщо здобудуть перемогу або зіграють унічию.