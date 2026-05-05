Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з "фіалками".

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі італійської Серії А проти Фіорентини (4:0).

"З середини сезону ми змінили свою атакувальну стратегію, тому забили набагато більше голів, хоч і пропустили значно більше.

Було чудово забити голи чотирма різними гравцями та кількома вдалими комбінаціями. Ми знаходимося в гарній формі, хоча всі ігри дуже рівні та складні. Ми розуміємо, що не можемо дозволити собі помилки, щоб зберегти шанс, але ми в хорошій формі.

Я побачив, що ми маємо можливість повернути гравців до ладу, що з повністю укомплектованою командою ми можемо досягти серії результатів і маємо набагато більший потенціал. Це дуже сильна команда, і найголовніше, мені ніколи не доводилося тримати їх під суворим контролем, бо з першого дня мого приїзду вони були зосереджені. У мене ніколи не було проблем із їхнім настроєм, а реакція, яку я спостерігав останніми тижнями, стала ще більш рішучою. Між мною та гравцями панує велика єдність, ми намагатимемося досягти мети, яку з самого початку дуже хотіли.

Довгий час ця команда мала найкращу статистику в обороні у Європі. Ми втратили кількох гравців і поплатилися за це, але зараз до нас повертається весь склад, який був на початку сезону, плюс Мален. У таких умовах, очевидно, легше досягати результатів.

Посилення складу на наступний сезон? Як я вже сказав, я зосереджений на сьогоденні, а потім настане момент, коли ми зможемо поговорити з керівництвом про майбутнє", — наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

