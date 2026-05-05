Ліга чемпіонів

Головний тренер чинних володарів Ліги чемпіонів закликав своїх гравців надихатися легендарним тенісним суперництвом перед вирішальним півфіналом у Мюнхені.

Напередодні матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке знайшов несподіване джерело мотивації для своїх підопічних. Іспанський фахівець попросив команду брати приклад з епічного спортивного суперництва легенд тенісу — Рафаеля Надаля та Роджера Федерера.

Чинні переможці турніру вирушають до Німеччини після неймовірного футбольного трилера у першому матчі, який завершився перемогою парижан з рахунком 5:4. Попри те, що баварці домінували у володінні м'ячем та постійно тиснули на ворота, французький гранд виявився ефективнішим.

Дублі Усмана Дембеле та Хвічі Кварацхелії, а також влучний удар Жоау Невеша переважили голи Гаррі Кейна, Майкла Олісе, Дайо Упамекано та Луїса Діаса. Мюнхенці створили безліч небезпечних моментів, але в ці божевільні 90 хвилин удача була на боці ПСЖ.

Замість того, щоб відчувати страх перед тиском трибун у Мюнхені та міццю суперника, колишній наставник Барселони хоче, щоб його гравці насолоджувалися цим масштабним викликом.

"Завтра ми будемо грати в Мюнхені, щоб бути більш конкурентоспроможними, ніж будь-коли. Рафа Надаль якось сказав, що в певний момент його кар'єри протистояння з Федерером і Джоковичем стали для нього головною мотивацією. Це те, чого хочемо і ми. Ми маємо велику повагу до "Баварії", і це стимулює нас ставати кращими. Завтра ми прагнутимемо перевершити команду, яка грає просто сенсаційно", — пояснив Енріке.

У цьому сезоні ПСЖ винятково добре виступає на виїзді, і тренер навіть не розглядає варіант простої оборони їхньої мінімальної переваги.

"Коли ти граєш такий матч проти суперника, який, безсумнівно, є найсильнішою командою, з якою ми коли-небудь стикалися, перше, що я хочу донести команді — наша перевага в один гол у футболі не означає абсолютно нічого. Ми маємо минулорічний досвід і не збираємося відсиджуватися", — підсумував іспанський наставник.