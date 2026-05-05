Англія

Голкіпер Арсеналу увійде до історії ліги поряд із Гартом і Рейною.

Воротар Арсеналу Давід Рая гарантував собі перемогу в боротьбі за Золоту рукавичку англійської Прем’єр-ліги сезону-2025/26. Це стало можливим після впевненої перемоги лондонців над Фулгемом з рахунком 3:0 у 35-му турі.

Іспанець провів уже 17 сухих матчів у чемпіонаті, що забезпечило йому перше місце за цим показником. Теоретично конкуренцію йому ще може скласти Джанлуїджі Доннарумма з Манчестер Сіті, однак для цього італійцю потрібно не пропускати в усіх матчах, що залишилися, та сподіватися на втрати сухих ігор з боку Раї.

Таким чином, воротар Арсеналу стане лише третім голкіпером в історії АПЛ, який вигравав цю нагороду три сезони поспіль. Раніше подібне вдавалося Джо Гарту та Пепе Рейні.