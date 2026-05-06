Італія

Нідерландський вінгер повернеться до італійського клубу після завершення оренди.

Галатасарай ухвалив рішення не активувати опцію викупу нідерландського вінгера Ноа Ланга, який належить Наполі.

За інформацією джерел, сума викупу 26-річного футболіста становила 30 мільйонів євро. Таким чином, після завершення сезону 2025/26 гравець повернеться до розташування неаполітанського клубу.

У поточному сезоні Ланг провів 17 матчів за турецький клуб, у яких відзначився 2 забитими м’ячами та 2 результативними передачами.

Галатасарай продовжує лідирувати в турнірній таблиці Суперліги, маючи 74 очки. Наступний матч команда Окана Бурука проведе 9 травня проти Антальяспора.