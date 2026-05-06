Ліга конференцій

Головний тренер Крістал Пелес відзначив сильні сторони суперника перед півфіналом Ліги конференцій.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти Шахтаря Донецьк.

Наставник відзначив рівень суперника та наголосив, що його команда підходить до вирішального поєдинку з упевненістю:

"Ми бачили, наскільки гарний Шахтар. У них швидкі гравці, чудові дриблери. Нам потрібно зіграти ще одну чудову гру. Але тепер ми гратимемо з більшою впевненістю".

Гласнер також підкреслив важливість підтримки домашніх трибун на Селгерст Парк:

"Ми знаємо, що матимемо величезну підтримку вболівальників. Ми відчули це в матчі проти Фіорентини і віримо, що цього разу буде ще краще. Нам не потрібно багато змінювати — головне зіграти на своєму найвищому рівні".

Окремо тренер зізнався, що отримує велике задоволення від роботи з командою:

"Якби я не був у захваті від цієї роботи, це було б сигналом до завершення кар’єри. Мені справді подобається бути частиною цієї неймовірної команди. Те, що гравці зробили для Кристал Пелас, — це неймовірно".

Нагадаємо, у першому матчі Шахтар під керівництвом Арди Турана поступився Крістал Пелес з рахунком 1:3.