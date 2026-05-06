Іспанія

Сторони мають різні погляди на формат потенційного трансферу.

Захисника Челсі Веслі Фофана було запропоновано Барселоні. Про це повідомляють ЗМІ.

За інформацією джерел, агенти футболіста запропонували послуги 25-річного центрального захисника каталонському клубу, який планує підсилити оборонну лінію в літнє трансферне вікно.

Зазначається, що Барселона розглядає варіант із орендою гравця, тоді як Челсі налаштований на повноцінний трансфер і хоче отримати за Фофана не менше 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні захисник провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився двома результативними передачами.

Барселона перебуває за крок від чемпіонського титулу в Іспанії, випереджаючи Реал на 11 очок за чотири тури до завершення сезону. У наступному турі команди зіграють Ель-Класіко на Камп Ноу 10 травня.