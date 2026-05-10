Англія

V Sports планує розширити свою мультиклубну мережу ще одним клубом — тепер із Франції.

Власники Астон Вілли з групи V Sports ведуть активні переговори щодо придбання контрольного пакета акцій французького Ансі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, перемовини між сторонами тривають уже кілька місяців, а V Sports близька до фіналізації угоди. Раніше, ще в листопаді, Астон Вілла оголосила про партнерство з клубом Ліги 2, у межах якого сторони обмінювалися інформацією щодо скаутингу, розвитку гравців та робочих методик.

Наразі V Sports, якою керують Вес Еденс та Нассеф Савіріс, прагне інтегрувати Ансі у власну мультиклубну систему. До неї вже входять японський Віссел Кобе та іспанський Реал Уніон. Координує розвиток глобальної футбольної структури директор із міжнародного футбольного розвитку Метью Кідсон.

Очікується, що після завершення угоди співпраця між клубами стане ще тіснішою. Зокрема, молоді футболісти Астон Вілли й надалі можуть переходити до Ансі на правах оренди або повноцінних трансферів. Також потенційні інвестиції передбачають модернізацію інфраструктури французького клубу та можливе оновлення стадіону Парк де Спорт, який вміщує 15 600 глядачів.

У нинішньому сезоні за Ансі вже виступають молоді гравці Астон Вілли — Трістон Роу та Тревіс Паттерсон. Крім того, як зазначає The Athletic, бірмінгемський клуб продовжує розвивати партнерські зв’язки й з іншими командами, серед яких американський Коламбус Крю та івуарійський АСЕК Мімозас.